Stand: 21.03.2024 10:59 Uhr Brückeninstandsetzung bei Mölln

Zwei Brücken auf der B207 bei Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) werden in den kommenden Monaten repariert. Die Brücken über die L199 Anschlussstelle Mölln Nord sowie über die Gemeindestraßen "Lankauer Weg" und "Am Herzberg" werden zeitgleich instand gesetzt. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau- und Verkehr mit. Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag und enden voraussichtlich Ende November. Der Verkehr wird im Baustellenbereich einspurig vorbeigeführt und das bei Tempo 50. Auf der L199 wird außerdem eine mobile Ampel aufgebaut. Die Kosten von etwa 1,6 Millionen Euro trägt der Bund.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.03.2024 | 08:30 Uhr