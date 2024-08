Stand: 03.08.2024 10:29 Uhr Brennende Heuballen in Bilsen

Gleich mehrfach musste die Feuerwehr in Schleswig-Holstein in der vergangenen Nacht ausrücken. Nach Angaben der Leitstelle brennen in Bilsen (Kreis Pinneberg) seit kurz vor Mitternacht etwa 700 Rundballen auf einem freien Feld. Ein Sprecher der Leitstelle geht davon aus, dass der Einsatz wahrscheinlich noch bis in den späten Nachmittag andauern werde.

Laut dem Einsatzleiter befinden sich die brennenden Heuballen auf einem freien Feld, sodass keine Gebäude von dem Brand betroffen sind. Es gibt keine Verletzten. In der Nacht wurden die Menschen in der Umgebung über die Warn-App Nina gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Archiv 3 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.08.2024 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg