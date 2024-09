Stand: 06.09.2024 09:23 Uhr Brandstiftung in Eutin: Polizei sucht Zeugen

Nach einer Brandstiftung in Eutin (Kreis Ostholstein) fahndet die Polizei nach Zeugen. In der Nacht zum vergangenen Samstag wurde ein Motorroller vor einer Gastwirtschaft in der Bahnhofstraße in Brand gesteckt, wodurch auch der Eingangsbereich beschädigt wurde. Die Kneipe musste evakuiert werden. Der Täter wird beschrieben als etwa 35 bis 40 Jahre alt, mit kurzen, dunklen Haaren. Er trug ein T-Shirt und eine dunkle Hose. Hinweise nimmt die Polizei in Eutin entgegen.

