Brandschutzprüfungen bei Erntehelfern in Wesselburen

In Wesselburen (Kreis Dithmarschen) führen die Behörden derzeit zum zweiten Mal Brandschutzprüfungen bei Häusern durch, in denen Erntehelfer leben. Hintergrund sind Brandunfälle, bei denen Rettungskräfte in der Vergangenheit beispielsweise das Fehlen von Fluchtwegen festgestellt hatten.

Zum Beispiel wiesen die Häuser Umbauten auf, die ein Betreten unmöglich gemacht hatten. Wesselburens Bürgermeister Holger Ehlers (CDU) setzte sich bereits seit Jahren bei der Brandschutzdienststelle und der Bauaufsicht des Kreises für die Überprüfungen ein.

Bürgermeister: Es liegt einiges im Argen

"Wir haben festgestellt, dass einiges im Argen liegt. Da muss etwas geschehen, damit die Leute im Brandfall lebend aus den Häusern kommen können und auch die Rettungskräfte nicht gefährdet werden", sagte Ehlers dem NDR. Gleichzeitig erklärte Ehlers, dass es nicht bei allen Häusern Probleme gebe - bei einigen sei auch alles in Ordnung.

Bei großen Mängeln untersagt der Kreis eine Nutzung - das ist laut Ehlers bislang bei einem Haus der Fall gewesen. Insgesamt geht es bei den Prüfungen um rund 30 Objekte.

