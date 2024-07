Stand: 23.07.2024 08:54 Uhr Brand in Kuhstall in Norderfriedrichskoog

Auf einem Bauernhof in Norderfriedrichskoog (Kreis Nordfriesland) sind am frühen Dienstagmorgen 14 Kühe durch ein Feuer umgekommen. Laut Wehrführer Jan Petersen war der Brand in einer Lagerhalle für Stroh ausgebrochen. Anschließend sprang das Feuer auf den Stall über, in dem sich die 14 Jungtiere aufhielten. Rund 30 Feuerwehrleute waren in der Diekstraat im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf eine halbe Million Euro. Wie das Feuer in der Lagerhalle ausbrechen konnte, ist noch unklar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland