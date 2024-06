Stand: 17.06.2024 10:22 Uhr Brand in Kiel-Moorsee: Ursache noch unklar

Die Ursachensuche nach einem Großbrand am Sonntagnachmittag in Kiel-Moorsee läuft. Dort stand nach Angaben der Feuerwehr auf einem Betriebshof gegen 15 Uhr Abfall in einer Lagerhalle in der Ottostraße in Flammen. Kräfte der Berufsfeuerwehr Kiel sowie der Freiwilligen Feuerwehren der Stadtteile Moorsee und Rönne bekamen den Brand nach etwa anderthalb Stunden unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den Abend. Die Schadenshöhe steht noch nicht genau fest. Verletzt wurde niemand.

