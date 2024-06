Stand: 04.06.2024 10:02 Uhr Brand in Hohenaspe: 30 Feuerwehrleute im Einsatz

Am späten Montagabend ist die Feuerwehr in Hohenaspe (Kreis Steinburg) zu einem Einsatz gerufen worden. Zunächst hieß es, der Dachstuhl eines Einfamilienhauses stehe in Flammen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es lediglich auf dem Balkon des Hauses brannte. Nach einer knappen Stunde war das Feuer gelöscht. Insgesamt waren laut Leitstelle 30 Feuerwehrleute im Einsatz. Verletzt wurde niemand und die Brandursache ist noch unklar.

