Stand: 28.09.2024 13:07 Uhr Boote und Segel an Ostsee beschädigt: Mehr als 200.000 Euro Schaden

In Damp und Surendorf (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind in den vergangenen Tagen gleich mehrmals Boote, Segel und Zubehör beschädigt worden. In Surendorf haben der oder die Täter dabei nach Angaben der Polizei einen Schaden von mehr als 100.000 Euro verursacht. In Damp am Schubystrand liegt er bei knapp 150.000 Euro. Bei den Taten wurden an beiden Orten Segel zerschnitten, ebenso Netze von Katamaranen. Teilweise wurden auch Löcher in die Boote gebohrt.

Die Beamten gehen davon aus, dass die Taten in beiden Orten am vergangenen Mittwoch (25.9.) zwischen 17.30 Uhr und dem folgenden Morgen verübt wurden. Die Polizei Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen. Diese können sich unter Telefon (04351) 90 80 melden.

Archiv 5 Min Nachrichten 14:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.09.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde