Boote an der Ostsee kommen ins Winterlager

Viele Bootsbesitzerinnen- und besitzer an der Ostsee haben ihre Schiffe bereits für den Winter vorbereitet und aus dem Wasser geholt. In Kappeln(Kreis Schleswig-Flensburg)sorgt die Bootswerft Henningsen und Steckmest derzeit dafür, die letzten Boote mit einem Kran ins Winterlager zu bringen. Laut Großbaumeister Malte Steckmest stehen rund 170 Boote auf dem Betriebsgelände, weitere sind in benachbarten Lagern untergebracht, darunter auch bei Landwirten im Hinterland. Mit dem Beginn der Herbst- und Winterzeit startet nun für die Werften die Instandhaltungsarbeit an den Booten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg