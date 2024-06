Stand: 14.06.2024 15:08 Uhr Blutspendedienst und UKSH Lübeck rufen zu Blutspenden auf

Der Blutspendedienst Nord Ost und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck blicken mit Sorge auf die kommenden Wochen. Sie befürchten, dass angesichts der Fußball-EM und der Urlaubszeit weniger Menschen ihr Blut spenden als üblich. Laut Blutspendedienst werden in Deutschland täglich 15.000 Blutspenden gebraucht. Blutspende-Termine gibt es kommende Woche Dienstag in Eutin (Kreis Ostholstein) auf dem Gelände der Ostholstenier Werkstätten, kommenden Mittwoch in Schwarzenbek im DRK-Zentrum und am 27. Juni im Atlantic Hotel in Travemünde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.06.2024 | 16:30 Uhr