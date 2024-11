Stand: 14.11.2024 14:59 Uhr Blauzungenkrankheit: Deiche in SH werden freigegeben

Die Sperrungen von Deichabschnitten in SH im Zusammenhang mit der Blauzungenkrankheit bei Schafen werden bis Ende der Woche aufgehoben. Das hat der Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN.SH) mitgeteilt. Die Sperrungen bestanden seit September und sollten dazu dienen, erkrankte und geschwächte Tiere zu schützen. Insgesamt waren zwischenzeitlich Deiche auf einer Länge von 125 Kilometern an der Westküste gesperrt. Bereits am Dienstag (12.11.) hatte die Insel Sylt ihre Deiche wieder freigegeben.

