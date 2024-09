Stand: 16.09.2024 14:18 Uhr Bildungsministerium zeichnet Schulen für Nachhaltigkeitsideen aus

Schleswig Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat am Montag an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel neun Schulen im Rahmen des Wettbewerbs Low-Emission-Schools ausgezeichnet. Dabei ging es um Ideen zur CO2-Einsparung. Schülerinnen und Schüler hatten dazu verschiedene Projekte ausgearbeitet, zum Beispiel mehr Mülltrennung in der Schule, Nachhaltigkeitsunterricht oder ein gesundes Schulfrühstück, das auf Mehrweg Geschirr serviert werden soll.

Alle Projekte zusammen sparen 29.500 Tonnen CO2

Ein Lehrer sagte, dass alle Projekt zusammen 29.500 Tonnen CO2 einsparen würden. Das sei in etwa soviel wie eine Kleinstadt in Schleswig-Holstein pro Jahr ausstoße. Teilgenommen haben insgesamt 84 Schulen aus Schleswig-Holstein. Zu gewinnen gab es 15.000 Euro, die auf die neun Gewinner-Schulen verteilt wurden.

Archiv 4 Min Nachrichten 15:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.09.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel