Stand: 03.09.2024 11:18 Uhr Besondere Stadtrundgänge in Husum: Nachtwächtersaison startet

In Husum (Kreis Nordfriesland) beginnt in dieser Woche die sogenannte Nachtwächtersaison. Immer dienstags führt ab sofort ein Nachtwächter mit Sturmlaterne und Morgenstern durch die Stadt. Die Rundgänge beginnen um 20 Uhr vor der Tourist Information im Historischen Rathaus. Interessierte können teilnehmen, ohne sich vorher anzumelden. Die Nachtwächter-Führungen gibt es in Husum seit 2011. Dabei vermitteln die Nachtwächter laut Stadtverwaltung neben historischen Fakten auch Kuriositäten aus der Husumer Stadthistorie. Die Führungen finden in diesem Jahr bis zum 17. Dezember statt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland