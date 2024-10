Stand: 18.10.2024 17:02 Uhr Baumfällarbeiten in Quickborn angekündigt

In den kommenden Tagen wird in Quickborn (Kreis Pinneberg) wieder ein Harvester im Einsatz sein. Wie schon in den Vorjahren müssen laut Stadt Fichten, die vom Borkenkäfer befallen sind, gefällt werden. Das soll sowohl auf privaten und auch auf kommunalen Flächen passieren. Betroffenen ist zum Beispiel der städtischen Waldfläche am Freizeitsee. Ein Bezirksförster der Landwirtschaftskammer koordiniert die Fällarbeiten. Die Stadt weist die Bürgerinnen und Bürger daraufhin, dass die markierten Waldbereiche während der Arbeiten nicht betreten werden sollen.

NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.10.2024 | 16:30 Uhr

