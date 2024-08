Stand: 26.08.2024 10:18 Uhr Bauarbeiten sorgen für Sperrungen in Wedel

Bauarbeiten an der B431 in Wedel im Kreis Pinneberg sorgen bis Mitte Oktober für Verkehrsbehinderungen. Die Rissener Straße wird dafür stadteinwärts in verschiedenen Abschnitten gesperrt. Nach Angaben der Stadtwerke Wedel werden in Zusammenarbeit mit dem Internetanbieter Vodafone neue Glasfaserleitungen und Schutzrohre für die Stromversorgung verlegt. Dazu wird teilweise eine Einbahnstraßenregelung mit Ampelschaltung eingesetzt. Die Stadtwerke betonen, dass die Bauarbeiten "der Modernisierung und Erweiterung der städtischen Infrastruktur" dienen.

