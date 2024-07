Stand: 16.07.2024 10:11 Uhr Barmstedter wird als Fluthelfer ausgezeichnet

Die Nacht vom 21. Oktober 2023 ist vielen Schleswig-Holsteinern in Erinnerung geblieben: Eine schwere Sturmflut hatte die Ostseeküste getroffen. Am Dienstag zeichnet Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) 30 Menschen aus, die damals Deiche sicherten, Häuser auspumpten und Menschen verpflegten. Einer von Ihnen war Sven Lücke aus Barmstedt im Kreis Pinneberg.

Er ist stolz, dass er stellvertretend für seine Kameraden des Technischen Hilfswerks (THW) ausgewählt wurde und das sogenannte Flut-Ehrenzeichen erhält, sagt Lücke. Er hat aber auch gemischte Gefühle: "Man fühlt sich geehrt, weil es auch mal gesehen wird, dass man was tut. Aber für die Anwohner ist das natürlich eine Katastrophe, wahrsten Sinne des Wortes." Sven Lücke war zweimal für das THW vor Ort, hat Einsatzkräfte versorgt und Deiche gesichert. Die Ehrung findet am Nachmittag in Kiel statt.

Weitere Informationen Ostsee-Sturmflut: Helferin aus Arnis wird geehrt Viele haben bei der Jahrhundertflut im vergangenen Jahr ehrenamtlich geholfen. Dafür werden sie jetzt geehrt. Anja Jaich ist eine von ihnen. mehr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.07.2024 | 08:30 Uhr