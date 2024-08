Stand: 21.08.2024 09:42 Uhr Baltic Open Air bei Busdorf: Anreisetag beim Metal-Festival

Am Mittwoch öffnen die Campingplätze des Baltic Open Air bei Busdorf (Kreis Schleswig-Flensburg). In den vergangenen Jahren hatte das Metal-Festival regelmäßig mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher. Der Anreiseverkehr läuft über die B76 und B77 sowie rund um die A7-Ausfahrten Owschlag beziehungsweise Schleswig und Schuby (alle Kreis Schleswig-Flensburg). Das Hauptprogramm des Metal-Festivals startet am Donnerstag. Auf zwei Bühnen spielen bis Sonnabend unter anderem Guano Apes, Torfrock und The Bosshoss.

