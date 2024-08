Stand: 09.08.2024 09:19 Uhr Ballenpresse brennt in Schafstedt

Auf einem Feld bei Schafstedt (Kreis Dithmarschen) ist am Donnerstagabend eine Ballenpresse in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Schafstedt und Albersdorf waren mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort. Schwierig bei solchen Einsätzen ist es laut Leitstelle, dass es an den Feldern keinen guten Wasseranschluss an das Hydrantennetz gibt - das erschwere die Löscharbeiten. Ein technischer Defekt an der Ballenpresse konnte nicht gefunden werden. Die Brandursache wird nun ermittelt.

