Bahn nach Sylt: Land will Bund vom Ausbau überzeugen Stand: 14.10.2024 15:13 Uhr Der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke nach Sylt zwischen Niebüll und Westerland soll nach Plänen des Bundes offenbar verschoben werden. Eine konkrete Absage gibt es aber bislang nicht, betont das Land.

Auf die Kürzungspläne der Bundesregierung beim Bahnausbau reagierten die Verantwortlichen beim Kreis Nordfriesland entsetzt. Denn: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte laut Kreisangaben angekündigt, den geplanten zweigleisigen Ausbau der Marschbahn auf dem Abschnitt Niebüll-Westerland auf Sylt auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Grund dafür sind die Kürzungspläne des Bundes. Verwunderung darüber gibt es auch beim schleswig-holsteinischen Verkehrsministerium.

Madsen: Keine Ab- aber auch keine Zusage

Laut Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) spricht die Aussage von Volker Wissing gegen die bisherige Zusicherung im Bundesrat, dass die Arbeiten an den sogenannten Hochleistungskorridoren keine Auswirkungen auf bestehende Netze oder Investionen in Aus- und Neubauvorhaben haben werden. Für Madsen ist zudem die Verbindung zwischen Niebüll und Westerland ein "Paradebeispiel" für so einen Hochleistungskorrider. Denn sie sei für Pendler sowie Urlauber alternativlos.

"Das, was neu ist, ist die Art und Weise wie formuliert worden ist. Dass es Kürzungen gibt und dass es nur noch Geld für Hochleistungskorridore gibt. (...) Wir möchten hier ganz klar in Richtung Herrn Wissing das Signal senden und sagen, hier handelt es sich aber um eine besondere [Strecke] und aus unserer Sicht deswegen auch um einen Hochleistungskorridor, weil auf dieser ganz kleinen Strecke alternativlos die Menschen zur Arbeit kommen, beziehungsweise die Menschen dort in ihren Urlaub kommen." Claus Ruhe Madsen, Verkehrsminister SH

Zudem gebe es keine konkrete Absage des Marschbahn-Projektes, aber eben auch keine Zusage, so der Minister weiter. Den endgültigen Beschluss trifft der Bundestag. Das Landesverkehrsministerium bittet daher die Deutsche Bahn, die weitere Planung möglichst zügig umzusetzen, so dass die Pläne dem Bundestag noch möglichst in kommendem Frühjahr vorgestellt werden können.

Buchholz: Der Bundestag entscheidet weiterhin

Bernd Buchholz, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion macht deutlich: "Es ist weiterhin vorgesehen, dass der Bundestag schon sehr bald über die Realisierung des Ausbaus beschließen soll." Deshalb sieht er die Landesregierung in der Pflicht, die schleswig-holsteinischen Interessen in Berlin engagiert zu vertreten. Dies sei laut Buchholz in den vergangen zwei Jahren besonders im Verkehrsbereich zu kurz gekommen.

Landrat Lorenzen: Müssen jetzt laut werden

Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen (CDU) sagte NDR Schleswig-Holstein, seine erste Reaktion auf die Ankündigung Wissings sei "pures Entsetzen und absolutes Unverständnis" gewesen. Er könne nicht verstehen, weshalb eine Maßnahme, welche eine Perspektive für mehr Pünktlichkeit gebe, verschoben werde. "Wir müssen laut werden und ganz klar einfordern, dass diese Maßnahme umgesetzt wird", so der CDU-Politiker. Seit 30 Jahren schon fordert der Kreis nach eigenen Angaben den Ausbau der Marschbahnstrecke. Der Landrat fürchtet, dass der zweigleisige Ausbau jetzt komplett gestrichen werden könnte.

Kopfschütteln bei der Pendlerinitiative

Langsam müsse man den Sylt-Pendlerinnen und -Pendlern raten, sich einen Job auf dem Festland zu suchen, meinte Sprecher Achim Bonnichsen von der Pendlerinitative zu den Kürzungsplänen.

Rund 5.000 Sylt-Pendler sind auf der Bahnstrecke zwischen Niebüll und Westerland (Kreis Nordfriesland) immer wieder von massiven Ausfällen und Verspätungen betroffen. Die Nachricht aus dem Verkehrsministerium überschattet auch den vierten öffentlichen Bahngipfel, der am Dienstag in Niebüll stattfindet. Erwartet werden unter anderem Verkehrsminister Madsen, Bahn-Vertreter sowie Vertreter der Pendler-Initiative.

