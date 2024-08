Stand: 08.08.2024 08:57 Uhr Badeverbot im Gudower See im Lauenburgischen

Am Gudower See im Kreis Herzogtum Lauenburg gilt seit Dienstag eine Badewarnung, weil sich hier vermehrt Blaualgen im Wasser gebildet hatten. Die Algen können Hautreizungen und bei Verschlucken Übelkeit oder Erbrechen auslösen. Am Gudower See stehen jetzt Hinweistafeln, die auf die Gefahren aufmerksam machen.

