Bad Segeberg: Wie geht es weiter mit der Schule am Kastanienweg?

Der Landrat des Kreises Segeberg, Jan Peter Schröder (parteilos), hat am Donnerstag im Jugendhilfeausschuss eine Übergangslösung für die Schule am Kastanienweg in Bad Segeberg vorgestellt: Wenn das Förderzentrum im Juli schließt, sollen die 20 Schüler im Anschluss nicht mehr an einem Ort unterrichtet werden. Es gebe kein Gebäude mit ausreichend Platz, so der Landrat. Die Schulkinder sollen deshalb auf die Franz-Claudius-Schule und die Poul-Due-Jensen-Schule in Wahlstedt aufgeteilt werden. Auf der Kreistagssitzung kommenden Donnerstag wird über das Konzept abgestimmt. Die Schule am Kastanienweg ist das einzige Förderzentrum für emotionale und soziale Entwicklung im Land.

