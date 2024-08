Stand: 05.08.2024 17:15 Uhr Bad Oldesloe: Person nach Streit in Pizzeria mit Messer verletzt

In einem Pizzaservice in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist nach einem Streit mindestens eine Person verletzt worden. Sie wurde laut Polizei offenbar mit einem Messer verletzt. Die genaue Zahl der Verletzten sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Offenbar sind aber mindestens vier Menschen in der Pizzeria am Mittag aufeinander losgegangen. Die "Lübecker Nachrichten" hatten das zuvor berichtet.

Laut den "LN" gab es mehrere Verletzte. Sie wurden demnach noch vor Ort von Rettungskräften behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Schon in den vergangenen Wochen soll es in der Pizzeria immer wieder zu Streitereien gekommen sein.

Archiv 4 Min Nachrichten 18:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.08.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn