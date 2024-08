B205 bei Wahlstedt voll gesperrt nach Unfall mit sieben Verletzten Stand: 02.08.2024 12:29 Uhr Auf der B205 zwischen Wahlstedt und Fehrenbötel ist am Freitagmorgen ein Auto in den Gegenverkehr geraten - es kam zum Zusammenstoß. Sieben Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, darunter drei Kinder.

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B205 zwischen Bad Segeberg (Kreis Segeberg) und Neumünster sind insgesamt sieben Menschen verletzt worden - davon fünf schwer und zwei leicht. Bei den fünf Schwerverletzten könnten lebensgefährlichen Verletzungen nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher. Unter den Schwerverletzten ist den Angaben zufolge auch ein Kind. Insgesamt wurden drei Kinder verletzt.

Auto kracht in Gegenverkehr

Nach Angaben der Polizei geriet am Freitagvormittag ein Auto in Richtung Neumünster auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen entgegenkommenden Wagen. Die Ursache ist noch unklar. Auch Hubschrauber sind im Einsatz. Die B205 ist an der Stelle zwischen A21, Wahlstedt und Fehrenbötel voll gesperrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg