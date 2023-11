B203 in Schwansen nach Schwertransporter-Unfall weiter gesperrt Stand: 14.11.2023 20:36 Uhr Die Bundesstraße 203 ist zwischen Kappeln und Eckernförde voll gesperrt, nachdem in der Nacht ein Schwertransporter von der Straße abgekommen ist. Die Bergung könnte noch bis Mittwoch andauern.

Nachdem bei Vogelsang-Grünholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in der Nacht ein Schwertransporter von der Straße abgekommen ist, bleibt die Bundesstraße 203 zwischen Kappeln und Eckernförde weiter voll gesperrt. Der Schwertransporter war laut Michael Heinrich, Pressesprecher der Polizei Neumünster, auf der B203 auf die Bankette geraten. Er drohte umzukippen.

Ein Spezialkran ist vor Ort

Ein 250 Tonnen schwerer Spezialkran aus Lübeck, der den Schwertransporter bergen sollte, war am Dienstagnachmittag eingetroffen und am späten Dienstagabend noch im Einsatz. Wie lange die Arbeiten noch andauern, war am Abend unklar. Die Bergungsarbeiten sind eine Herausforderung: "Das Hauptproblem ist das Gewicht. Wir sprechen hier von 130 bis 150 Tonnen Gesamtgewicht", sagte Jan-Peter Wriedt vom Bergungsdienst. Zwei kleinere Kräne sollen dafür sorgen, dass Anhänger und Turmteil nicht weiter abrutschen.

Laut dem Bergungsunternehmen und der Polizei ist es möglich, dass die B203 erst am Mittwoch wieder befahrbar ist. "Wenn alles gut läuft, dauert das drei, vier, wenn nicht sogar fünf Stunden, bis der Schwertransporter aus seiner misslichen Lage wieder auf die Straße gestellt wird", erklärt Michael Heinrich von der Polizeidirektion Neumünster. Unklar sei, ob das Fahrzeug dann noch fahrtüchtig sei und ob eine Genehmigung für nächtliches Fahren vorliege. Sei das nicht der Fall, müsse der Schwertransporter erstmal stehen bleiben.

Hunderte Liter Hydraulikflüssigkeit ausgelaufen

Bei dem Unfall riss am Anhänger laut Polizei ein Hydraulik-Schlauch. Aus dem verunglückten Schwertransporter seien demnach mehrere Hundert Liter Hydraulikflüssigkeit ausgelaufen. Diese wurde mithilfe eines Spezialfahrzeuges abgepumpt. Für die Umwelt bestehe keine Gefahr, so die Polizei.

Laut Transportunternehmen war der Schwertransporter auf dem Weg nach Waabs, als er nur wenige Kilometer vor dem Ziel verunglückte. Geladen hatte er eine etwa 140 Tonnen schwere Dachsektion einer Windkraftanlage.

