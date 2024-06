Stand: 14.06.2024 09:22 Uhr Autobrand an der A23: Feuerwehr Albersdorf im Einsatz

Auf dem Rastplatz Dithmarscher Geest an der A23 ist am Donnerstagnachmittag ein Auto komplett ausgebrannt. Der Fahrer hatte es laut Rettungsleitstelle gerade noch geschafft, sein Fahrzeug dort abzustellen. Die Freiwillige Feuerwehr Albersdorf (Kreis Dithmarschen) rückte mit zehn Einsatzkräften an und löschte den Brand. Der Grund für das Feuer ist unklar.

