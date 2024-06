Stand: 19.06.2024 09:57 Uhr Ellerau: Auto und AKN-Lok zusammengestoßen

Am Dienstagabend ist ein 79-jähriger Mann mit seinem Auto mit der Lok einer AKN zusammengestoßen. Der Unfall passierte in Ellerau (Kreis Segeberg) direkt vor dem Bahnhof Tanneneck. Nach Angaben der Leitstelle West mussten der Autofahrer und eine Fahrgästin der AKN ins Krankenhaus gebracht werden. Offenbar hatte der Senior mehrere Warnschilder und eine Halbschranke ignoriert und war direkt auf die Gleise gefahren. Die Polizei untersucht den Fall jetzt genauer. In dem Zug befanden sich zum Unfallzeitpunkt rund 15 Fahrgäste.

