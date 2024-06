Stand: 03.06.2024 16:15 Uhr Auszeichnung für Schulen in Kiel und Neumünster

Das Regionale Berufsbildungszentrum Wirtschaft Kiel (RBZ) ist am Montag in Berlin als "Verbraucherschule Gold 2023 - 2025" ausgezeichnet worden. Laut Verbraucherzentrale Bundesverband erhalten diesen Titel Schulen, die ihre Schüler "lebensnah auf den Alltag als Verbraucher vorbereiten". Die Kieler Schule erhält die Auszeichnung in Gold bereits zum zweiten Mal in Folge. Dort gibt es zum Beispiel zwei Schülerfirmen und verschiedene Workshops zum Thema Klimaschutz. Auch die Pestalozzischule Neumünster wurde am Montag mit Gold ausgezeichnet.

