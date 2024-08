Stand: 21.08.2024 13:41 Uhr Ausfälle bei Helgoland-Fähren

Wetterbedingt fallen am Mittwoch und Donnerstag einige Fährverbindungen nach Helgoland (Kreis Pinneberg) aus. So fährt weder die MS "Funny Girl" noch die MS "Nordlicht" von Büsum (Kreis Dithmarschen) nach Helgoland beziehungsweise zurück. Das teilte die Reederei Adler Eils aus Büsum mit. Auch die Verbindung zwischen Cuxhaven und Helgoland mit der MS "Nordlicht" entfällt. Von Cuxhaven aus können Gäste jedoch die MS "Helgoland" nutzen. Ob die Schiffe zur Insel Helgoland am Freitag wieder fahren, steht derzeit noch nicht fest. Informationen dazu gibt es auf der Internetseite der Reederei Adler Eils.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Kreis Dithmarschen