Stand: 04.06.2024 12:08 Uhr Ausbildungsmesse in Husum "Vocatium" gestartet

In den Messehallen in Husum (Kreis Nordfriesland) läuft heute bis 15 Uhr die Ausbildungsmesse Vocatium. Im Zentrum stehen dabei laut Veranstalter Gespräche, die Jugendliche in der Schule speziell nach ihren Interessen vorbereiten. Die Messe Vocatium wird jedes Jahr an mehr als 70 Orten in Deutschland ausgetragen - im kommenden Jahr auch in Flensburg. Der Eintritt ist frei.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.06.2024 | 08:30 Uhr