Stand: 29.08.2024 14:56 Uhr Auktion in New York: 50.000 Dollar für halben Kieler Computer

Computertechnik der Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel aus dem Jahr 1984 steht beim New Yorker Auktionshaus Christies zur Aktion. Die Online-Versteigerung soll bis zu 50.000 US-Dollar einbringen. Der Computer war bis 1984 an der CAU im Einsatz. Teile davon gelangten später in die USA zu Microsoft-Mitbegründer Paul Allen. An einem baugleichen Modell hatte dieser zusammen mit Bill Gates gearbeitet. Die Online-Auktion läuft noch bis zum 12. September. Die andere Hälfte des Rechners steht im Computermuseum der Fachhochschule Kiel.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel