Stand: 10.12.2024 10:18 Uhr Anschlussstelle Bordesholm: Sperrungen an der A7

An der A7, Anschlussstelle Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde), fließt laut Autobahn GmbH bis Freitag täglich zwischen 9 und 16 Uhr der Verkehr in beide Richtungen einspurig. Gründe seien die Kontrolle und Wartung der neu gebauten Brücke, zudem würden die gelben Fahrbahnmarkierungen erneuert. Am Mittwoch wird laut Autobahn GmbH zudem tagsüber die Anschlussstelle in Richtung Hamburg komplett gesperrt, sodass die Auffahrt auf die A7 nicht möglich ist. Eine Umleitung werde eingerichtet. Mitte 2025 soll die neue Autobahn-Brücke fertig sein.

