Amtsgericht Meldorf: Prozessbeginn wegen schweren Raubes

Bei dem Angeklagten handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um einen jungen Erwachsenen. Genauere Angaben machte sie dazu nicht. In einem Fall soll er am ZOB in Itzehoe (Kreis Steinburg) eine Person zunächst bedroht und dann bestohlen haben. Dabei handelte es sich laut Anklage um einen Bargeldbetrag in unbekannter Höhe. Einen Ladeninhaber in Itzehoe soll er gleich zwei Mal bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Einmal soll er dabei ein Messer gehabt haben. Der Ladenbesitzer rückte laut Staatsanwaltschaft aber kein Geld heraus, sondern rief stattdessen die Polizei.

