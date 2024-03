Stand: 26.03.2024 12:19 Uhr Amtsgericht Bad Segeberg: Prozess wegen fahrlässiger Tötung gestartet

Beim Amtsgericht in Bad Segeberg begann am Dienstag ein Prozess wegen fahrlässiger Tötung gegen einen 36 Jahre alten Lkw-Fahrer. Er soll laut Gericht im vergangenen Sommer einen tödlichen Unfall mit einem Motorradfahrer verursacht haben. Um auf einen Schotterweg in Wakendorf zu fahren, soll der Angeklagte seinen Laster nach links gelenkt und über den Fahrstreifen in den Schotterweg eingefahren sein. Dabei soll er die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet haben. Er starb noch an der Unfallstelle.

