Stand: 27.11.2024 09:19 Uhr Ammoniakgeruch in Flensburg löst Feuerwehreinsatz aus

In Flensburg hat es am Dienstagnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz gegeben. Laut einem Sprecher war in der Nähe des Südermarktes aus einem Gebäude, in dem sich mehrere Arztpraxen und ein Restaurant befinden, Ammoniakgeruch wahrgenommen worden. Nach einer Stunde war der aber bereits nicht mehr messbar. Der Bereich wurde trotzdem vorsichtshalber weiträumig abgesperrt. Noch ist unklar, woher das Ammoniak stammt - die Feuerwehr hat Putzmittel im Verdacht.

