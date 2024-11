Stand: 25.11.2024 11:21 Uhr Ambulante Pflegedienste im Norden betreuen mehr Menschen

Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die auf Pflege angewiesen sind und von ambulanten Pflegediensten betreut werden, ist erneut gestiegen. Laut Landes-Statistikamt waren es Ende vergangenen Jahres mehr als 37.000. Innerhalb von zwei Jahren stieg die Zahl um vier Prozent. Vergleicht man die aktuelle Statistik mit dem Jahr 2019, ist die Zahl der ambulant-gepflegten Menschen um 18 Prozent gestiegen. Für die mehr als 600 Pflegedienste im Land bedeutet das - auch angesichts des Fachkräftemangels - eine Herausforderung, heißt es vom Verband der Ersatzkassen in Schleswig-Holstein. Zwar sei die Zahl der Auszubildenden in der Pflege zuletzt deutlich gestiegen. Doch viele könnten statt in der ambulanten Pflege auch in Krankenhäusern arbeiten.

