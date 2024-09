Stand: 30.09.2024 18:41 Uhr Aktenzeichen XY: Banküberfall in Itzehoe ist Thema in TV-Sendung

Ein Banküberfall in Itzehoe (Kreis Steinburg) ist am Mittwoch Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY". Die Kriminalpolizei erhofft sich dadurch Hinweise auf den flüchtigen Täter.

Täter entkam mit Beute

Am 3. Mai 2023 hatte ein Mann am frühen Morgen in der Bank am Ostlandplatz zwei Mitarbeitende mit einem Messer bedroht und sie aufgefordert, Geld herauszugeben. Er entkam mit einer größeren Geldsumme. Sein Alter wird auf etwas 50 Jahre geschätzt.

