Akkuzüge in SH: Vom Schlusslicht zur Vorreiter Stand: 21.10.2024 18:00 Uhr Lange galt Schleswig-Holstein als Sorgenkind in Sachen Elektrifizierung der Bahnstrecken. Mit nur 27 Prozent lag das Land auf dem letzten Platz im bundesweiten Vergleich. Mittlerweile konnte es aber eine Sprung auf Platz zwei verzeichnen - mithilfe von Akkuzügen.

von Jennifer Reisloh

Die Akkuzüge der Nordbahn fahren von Montag an auch auf der Strecke zwischen Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel. In ganz Schleswig-Holstein sind bereits 52 Akkuzüge unterwegs - am Montag nehmen nun drei weitere den regulären Betrieb auf. Für den Einsatz von Akkuzügen sind an Bahnhöfen sogenannte Oberleitungsinseln nötig. Das heißt: Statt einer durchgängigen Elektrifizierung jedes Gleiskilometers, müssen mit der neuen Technologie nur noch kurze Streckenabschnitte oder einzelne Bahnhöfe zum Aufladen der Züge mit Oberleitungen ausgestattet werden.

Schleswig-Holstein ist bundesweit ein Vorreiter

Neben der Strecke Eckernförde - Kiel sollen bis Mitte Dezember auch Akkuzüge auf den Linien Husum - Kiel (RE74), Husum - St. Peter-Ording (RB64) und Kiel - Schleibrücke-Süd (RB73) eingesetzt werden. Dann werden im Land rund 41 Prozent der Bahnstrecken mit Akkuzügen befahren. 68 Prozent der Bahnstrecken sind dann elektrifiziert. Damit liegt Schleswig-Holstein deutschlandweit - ausgenommen der Stadtstaaten - auf Platz zwei. Bisher war das Land mit 27 Prozent elektrifizierten Bahnstrecken Schlusslicht. Bundesweit liegt der Anteil der elektrifizierten Bahnstrecken bei rund 62 Prozent. Wenn alle Fahrzeuge auf den dafür vorgesehenen Linien im Einsatz sind, spart das Land nach Angaben von NAH.SH jährlich zehn Millionen Liter Diesel und 26.000 Tonnen CO2 ein.

Auf folgenden Strecken sind in Schleswig-Holstein Akkuzüge der nordbahn und von erixx unterwegs:

RB63 Neumünster - Büsum

RE72 (Nord) Flensburg - Schleibrücke-Nord

RB73 Kiel - Eckernförde

RB75 Kiel - Rendsburg

RB76 Kiel Hbf - Kiel - Oppendorf

RB82 Neumünster - Bad Oldesloe

RE83 Kiel - Lübeck - Lüneburg

RB84 Kiel - Lübeck

Deutsche Bahn baut notwendige Ladeinfrastruktur

Die Deutsche Bahn hat in Heide (Kreis Dithmarschen) bereits Oberleitungsinseln errichtet, um den Bahnstrom einzuspeisen. Außerdem wurden zusätzliche Gleise im Bahnhof Bad Oldesloe (Kreis Stormarn), am Bahnhof Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) und am Hauptbahnhof in Kiel elektrifiziert. Auch die bestehenden Oberleitungen auf der Strecke Flensburg in Richtung Kiel wurden erweitert. Die Oberleitungensverlängerung zwischen Kiel und Kiel-Hassee steht noch aus und soll laut NAH.SH - ebenso wie die Oberleitungsinseln in Husum und Tönning (beide Kreis Nordfriesland) - bis Ende des Jahres fertig werden. Ab Dezember sollen auch auf der Strecke Kiel - Husum Akkuzüge starten.

Software-Probleme gelöst

Im Dezember 2023 sorgten die Akkuzüge wegen Software-Fehlern für eingeschränkte Fahrpläne. Durch ein Update seien diese aber behoben worden. Die Züge sollen jetzt zuverlässig laufen, sagt ein Sprecher von NAH.SH.

