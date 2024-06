Stand: 21.06.2024 09:29 Uhr Agentur für Arbeit informiert über Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Die Agentur für Arbeit in Heide (Kreis Dithmarschen) hat Arbeitgeber aus der Region nach Itzehoe (Kreis Steinburg) eingeladen, um über die verbesserten Möglichkeiten des novellierten Fachkräfteeinwanderungsgesetzes zu informieren. Es soll bürokratische Hürden abbauen, um die Beschäftigung von Arbeitskräften aus dem Ausland zu erleichtern.

Diverse Bereiche im Handwerk, in der Gastronomie und im Dienstleistungs- und Pflegesektor suchen händeringend Arbeitskräfte. Und zahlreiche Geflüchtete, vor allem aus der Ukraine, sind Fachkräfte, die diese Lücken füllen könnten. Organisator Nils Zander von der Agentur für Arbeit in Heide sagte, bislang habe vieles der Reihe nach stattgefunden, was jetzt parallel laufe, zum Beispiel während des Jobs berufsorientierte Sprachkurse. Und auch bei Problemen wie Wohnungssuche oder Mobilität bietet die Agentur für Arbeit sowohl den Geflüchteten als auch den Arbeitgebern ihre Hilfe an.

