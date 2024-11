Stand: 06.11.2024 15:16 Uhr Achtjährige sammelt Geld für den ASB-Wünschewagen

In Elmshorn hat die achtjährige Charlotte aus Tetenhusen im Kreis Schleswig-Flensburg am Montagnachmittag eine Spende für den sogenannten Wünschewagen übergeben. Mit dem Wagen erfüllt der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) todkranken Menschen letzte Wünsche. Die Achtjährige hatte im Sommer selbstgemalte Bilder versteigert. Über die Versteigerung und ein Spendenkonto sind mehr als 600 Euro zusammengekommen, so die erste Auszählung.

VIDEO: Achtjährige sammelt mit eigenen Bildern für Wünschewagen (3 Min)

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Soziales Engagement