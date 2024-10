Stand: 09.10.2024 09:23 Uhr Ab Donnerstag streiken private Busunternehmen

Die Gewerkschaft ver.di ruft von Donnerstag an private Busunternehmen zum Streik auf. Das kann Auswirkungen auf die Schülerbeförderung in Dithmarschen und Nordfriesland haben. Die Gewerkschaft will nach eigenen Angaben am Mittwochabend mitteilen, wo genau gestreikt werden soll. In Nordfriesland könnten demnach Busse der Autokraft und der Rohde Verkehrsbetriebe betroffen sein, in Dithmarschen Verbindungen der DB Regio Bus Nord. Die Busse von Vineta im Kreis Steinburg werden nach Angaben vom Geschäftsführer voraussichtlich nicht bestreikt.

Weitere Streiks in der kommenden Woche

Fahrgäste sollten sich unter nah.sh oder unter den jeweiligen Homepages der Busbetriebe über mögliche Ausfälle informieren. Die Gewerkschaft ruft zusätzlich auch für Freitag sowie kommende Woche für Montag bis einschließlich Donnerstag zur ganztätigen Arbeitsniederlegung in den Busbetrieben auf.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.10.2024 | 08:30 Uhr