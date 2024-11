Stand: 01.11.2024 10:54 Uhr ADFC warnt vor rutschigen Radwegen

Der Fahrradverband ADFC Schleswig-Holstein warnt vor Dreck und Laub auf Radwegen - und fordert, dass diese besser geräumt werden. "Am besten gleichzeitig mit den Autospuren", so der ADFC. Die Stadtverwaltung in Kielhat für dieses Jahr das Räumkonzept für den Winter geändert, nachdem es Anfang des Jahres Probleme beim Winterdienst gab.

Die Stadt Kiel hat ihr Räumkonzept nachgebessert

In Kiel werden neuerdings besonders häufig befahrene Radwege öfter beräumt und gestreut. Dazu setzt der Winterdienst auf moderne Räumfahrzeuge, die auch auf schmalen Radwegen eingesetzt werden können. Jan Voß, Geschäftsführer vom ADFC Schleswig-Holstein, sagte, Kiel gehe mit einem guten Beispiel voran. Und das würde man sich auch von anderen Kommunen wünschen. Radfahrern rät Voß, im Herbst und Winter vorsichtiger zu fahren und das Fahrrad zu überprüfen.

