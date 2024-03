A7 nach zwei Unfällen noch teilweise gesperrt - mehrere Verletzte Stand: 10.03.2024 11:15 Uhr Nach einem Unfall war die A7 bei Tarp in Richtung Norden zeitweise voll gesperrt. Zwischen Quickborn und Henstedt-Ulzburg brannte zunächst ein Auto, ein Pkw fuhr auf den entstanden Rückstau auf. Dort ist die Autobahn noch gesperrt.

Nach Angaben der Rettungsleitstelle waren am Sonntagmorgen zwei Fahrzeuge an einem Unfall auf der A7 bei Tarp (Kreis Schleswig-Holstein) beteiligt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein Auto auf ein anderes auf, wie ein Polizeisprecher sagte. Vier Menschen wurden dabei verletzt, mehrere Notärzte und Rettungswagen waren im Einsatz. Auch zwei Hubschrauber wurden angefordert. Alle Verletzten wurden nach Angaben der Rettungsleitstelle in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn wurde Richtung Norden voll gesperrt, am späten Vormittag war die Fahrbahn wieder frei.

A7 zwischen Quickborn und Henstedt-Ulzburg nach Unfall gesperrt

Auch weiter südlich zwischen Quickborn (Kreis Pinneberg) und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) musste die A7 heute Morgen voll gesperrt werden. Dort hatte zunächst ein Pkw gebrannt. Laut Polizei blieb die Fahrerin unverletzt, wegen der Löscharbeiten musste aber auch hier die Fahrbahn Richtung Norden gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau. Auf dessen Ende fuhr in Höhe Alveslohe ein Auto auf. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, ein Hubschrauber war im Einsatz. Hier soll die Autobahn bis zum Mittag gesperrt bleiben, eine Umleitung ist eingerichtet.

