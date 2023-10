A7 nach Lkw-Unfall bei Warder Richtung Norden gesperrt Stand: 05.10.2023 10:42 Uhr Ein Auffahrunfall zwischen mehreren Lastwagen auf der A7 sorgt heute für Stau. Auf der Strecke kommt es voraussichtlich noch bis zum Abend zu Einschränkungen.

Wegen eines schweren Unfalls am Donnerstagvormittag ist die A7 zwischen Warder und dem Autobahnkreuz Rendsburg (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei musste ein Lkw aufgrund der Verkehrssituation bremsen. Zwei weitere Lkw konnten daraufhin nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhren auf diesen auf. Dabei verteilte sich die Ladung mindestens eines Fahrzeugs auf der Fahrbahn. Zwei der Fahrer wurden bei dem Unfall laut Polizei in ihren Führerhäusern eingeklemmt. Der dritte Fahrer erlitt Verletzungen, jedoch keine schweren.

Rettungsarbeiten dauern an

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar. Die Rettungs- und Aufräumarbeiten dauern noch an. Die Unfallstelle bleibt bis voraussichtlich 18 Uhr gesperrt. Eine Umleitung über die U55 ist ausgeschildert. Der Stau lässt sich aber auch weiträumig ab Dreieck Bordesholm über die A215 und A210 umfahren.

