A7: Unfälle bei Neumünster und Kaltenkirchen

Am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr ist ein Sattelzug auf dem Beschleunigungsstreifen der A7-Auffahrt Neumünster-Süd in eine Leitplanke gefahren. Die Auffahrt sowie ein Fahrstreifen in Richtung Norden waren wegen Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Mittlerweile ist die Sperrung aufgehoben. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Aquaplaning sorgt für Unfälle

In Richtung Hamburg hat Aquaplaning zu zwei Unfällen zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg (beide Kreis Segeberg) geführt. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Kurzzeitig war die Fahrbahn voll gesperrt, auch hier ist die Sperrung wieder aufgehoben.

