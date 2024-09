A7: 56-Stunden-Sperrung zwischen Rendsburg und Owschlag ab Freitag Stand: 16.09.2024 17:58 Uhr Aufgrund von Fahrbahnsanierungen wird am kommenden Wochenende die A7 zwischen dem AK Rendsburg und AS Owschlag in Richtung Norden für 56 Stunden voll gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet.

Ab kommenden Freitag (20. September) 21 Uhr wird die A7 zwischen dem Autobahnkreuz Rendsburg und Anschlussstelle Owschlag in Richtung Norden bis zum Montag um 5 Uhr früh gesperrt. Die Anschlussstelle ist nach Angaben der Autobahn GmbH bereits ab 20 Uhr wegen der geplanten Fahrbahnsanierung gesperrt.

Autofahrer können ab Anschlussstelle Neumünster-Nord über die L328 und B77 zur Anschlussstelle Schleswig/Jagel ausweichen und dort wieder auf die A7 in Richtung Norden auffahren.

AS Rendsburg/Büdelsdorf bereits ab Donnerstag gesperrt

An der Anschlussstelle Rendsburg/ Büdelsdorf (AS 8) in Richtung Flensburg ist die Aus- und Auffahrt bereits ab Donnerstag um 7 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist über die B203 und B77 zur Anschlussstelle Schleswig/ Jagel eingerichtet.

Die Autobahn GmbH weist in ihrer Pressemitteilung darauf hin, dass es zu wetterbedingten Terminverschiebungen kommen kann. Die Arbeiten seien stark witterungsabhängig.

