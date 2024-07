Stand: 03.07.2024 16:27 Uhr A23 am Mittwoch gleich zweimal gesperrt

Die A23 ist am Mittwochmorgen gleich zweimal gesperrt worden. Gegen 5 Uhr am Morgen hat es bei Tornesch (Kreis Pinneberg) einen Unfall in Fahrtrichtung Hamburg gegeben. Zwei Autos waren zusammengestoßen, ein drittes fuhr auf, so die Polizei. Zwei Personen haben sich leicht verletzt. Gegen 8.30 Uhr konnte die Autobahn wieder freigegeben werden.

Weitere Sperrung wegen eines Pferdes

Eine Stunde später gab es eine weitere Sperrung bei Elmshorn (Kreis Pinneberg), weil ein Pferd sich in seiner Transportbox verfangen hatte. Die Fahrerin des Transporters hatte auf dem Seitenstreifen angehalten. Weil die Gefahr bestand, dass das Pferd ausbricht und auf die Fahrbahn läuft, war die Autobahn nochmals für 30 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt, bis ein Tierarzt kam und dem Pferd helfen konnte.

