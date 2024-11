Stand: 04.11.2024 08:49 Uhr A1: Sperrungen am Autobahnkreuz Lübeck

Auf der A1 am Autobahnkreuz Lübeck müssen sich Autofahrerinnen und -fahrer ab sofort bis Sonnabend auf Sperrungen einstellen. Wegen Bauarbeiten wird in den nächsten Tagen der Verkehr in Richtung Norden umgeleitet, heißt es von der Autobahn GmbH des Bundes. Ab Freitag finden Bauarbeiten auf der entgegengesetzten Fahrbahn in Richtung Süden statt. Hier werde der Verkehr einspurig vorbeigeleitet.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck