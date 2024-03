Stand: 11.03.2024 10:46 Uhr 800 Menschen demonstrieren in Meldorf gegen Rechtsextremismus

Am Wochenende haben wieder Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert, unter anderem auch in Meldorf (Kreis Dithmarschen). Am Sonntag kamen laut Veranstalter rund 800 Menschen zusammen, um ein Zeichen gegen Rassismus und Rechtsextremismus zu setzen. Die nächste Aktion findet am 23. März statt. Dann planen die Organisatoren am Abend eine Menschenkette mit Laternen, Kerzen und Taschenlampen rund um den Meldorfer Dom.

