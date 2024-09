Stand: 30.09.2024 11:57 Uhr 74-Jähriger in Kiel getötet: Verdächtiger in U-Haft

Nach dem Tod eines 74-Jährigen im Kieler Stadtteil Gaarden ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen einen 28 Jahre alten Mann. Nach Angaben der Beamten steht er unter dringendem Tatverdacht, den 74-Jährigen am Sonnabendnachmittag getötet zu haben. Bei der Tat soll er unter Drogeneinfluss gestanden haben. Der Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes hatte die Polizei alarmiert. Ihn hatte vorher der 28-Jährige gerufen, weil er in der Wohnung des Opfers eingeschlossen war. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.09.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel