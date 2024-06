Stand: 05.06.2024 16:19 Uhr 63-Jähriger in Schafflund lebensgefährlich verletzt

Ein 63-jähriger Mann ist in Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg) bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall am Dienstagmittag. Der 63-Jährige wollte demnach an der B199 auf sein E-Bike steigen. Dabei verlor er jedoch das Gleichgewicht, kippte auf die Straße und stürzte gegen den Auflieger eines vorbeifahrenden Sattelzuges. Der Mann wurde ins Krankenhaus nach Flensburg gebracht.

